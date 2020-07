Governo: Bonetti, solidarietà a Castelli, odioso quando dissenso si trasforma in sessismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, in un post su Facebook esprime "solidarietà e vicinanza alla viceministra Laura Castelli, bersaglio nelle ultime ore di una violenza verbale inaccettabile. È odioso e non più tollerabile - scrive l'esponente del governo - che il dissenso, quando è diretto a una donna, abbia la forma del sessismo, in politica come in tutti i luoghi di responsabilità. Bisogna dirsi una volta per tutte che il problema è serio, tutta la questione femminile è urgente nel Paese. Il mio impegno come Ministra c'è tutto, è ora di cambiare tutti la rotta. Senza altre esitazioni", conclude Bonetti. (Rin)