Libia, persi sette miliardi di dollari nel settore petrolifero per i 183 giorni di chiusura

- La National Oil Corporation (Noc) libica ha annunciato che "le perdite dello Stato libico a causa della chiusura del settore petrolifero e della sospensione delle operazioni di produzione ed esportazione, hanno superato 7,104 miliardi di dollari in 183 giorni, in particolare dal 18 gennaio". La compagnia petrolifera libica aveva invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a perseguire i responsabili della chiusura degli impianti, sottolineando che di essere "costretta a dichiarare la forza maggiore su tutte le esportazioni di petrolio in tutta la Libia".Sabato 18 luglio, la Noc ha espresso in una nota “profonda preoccupazione” per il deterioramento della situazione della sicurezza in prossimità degli impianti petroliferi situati nell’area del Golfo della Sirte. In una nota sul suo sito internet, la compagnia ha denunciato diversi scontri nelle ultime 48 ore nell’area di Brega tra gruppi armati affiliati all’Esercito nazionale libico (Lna) e le Guardie delle installazioni petrolifere, avvenuti a poche centinaia di metri dai serbatoi di stoccaggio petrolifero. Secondo la compagnia libica, i gruppi armati si sono affrontati con armi di medio calibro e anche lanciarazzi Rpg. “Questa situazione riflette la mancanza di responsabilità e l'assenza di qualsiasi disciplina militare di qualsiasi tipo tra questi gruppi armati che mette in pericolo la sicurezza degli impianti petroliferi, dei lavoratori impiegati nel settore e in generale della popolazione civile che vive nelle aree circostanti”, si legge nella nota della Noc. Sullo sfondo di questi pericolosi sviluppi, "la National Oil Corporation sottolinea l'importanza di evacuare i mercenari del gruppo russo Wagner e dei mercenari siriani e altre milizie armate a guardai delle sue strutture, oltre a chiedere la fine della militarizzazione degli impianti petroliferi che devono essere invece protetti da una forza di sicurezza professionale, disciplinata e indipendente". (Res)