Brexit: governo lancia campagna comunicazione per connazionali che risiedono in paesi Ue

- Il governo del Regno Unito ha deciso di lanciare una campagna di comunicazione da milioni di euro per informare i cittadini britannici che vivono nei paesi dell'Unione europea dei passi successivi che devono compiere se vogliono rimanere in uno stato membro dopo la Brexit. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Il governo britannico ha anche esortato tutti gli stati dell'Unione a velocizzare il processo che permetterà ai suoi cittadini di conservare i propri diritti nei paesi dell'Ue. Un portavoce del ministero degli Esteri britannico ha dichiarato che "i cittadini del Regno Unito che vivono all'interno dell'Unione europea devono essere certi dei propri diritti, assicurati dall'accordo di recesso, così come i cittadini dell'Ue nel Regno Unito". Il portavoce ha aggiunto che il governo britannico "continua ad esortare l'Ue e gli stati membri a proteggere i diritti dei suoi cittadini con un processo più veloce, con più tempo per fare richiesta per i permessi di residenza e con comunicazioni più chiare, esattamente come ha fatto il Regno Unito per i cittadini dell'Ue". (segue) (Rel)