Brexit: governo lancia campagna comunicazione per connazionali che risiedono in paesi Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici paesi dell'Ue, fra i quali la Francia, hanno scelto un sistema "costitutivo" simile a quello utilizzato nel Regno Unito, che implica che i cittadini britannici devono fare richiesta per il diritto di residenza, denominato "settled status". Gli altri 14 stati membri hanno scelto un semplice sistema "dichiarativo" in base al quale i cittadini britannici devono registrare la propria residenza per dimostrare il diritto di continuare a vivere, lavorare o studiare nello stato in questione. Per ora 14 paesi dell'Ue, tra i quali l'Italia, la Svezia e il Portogallo hanno prolungato fino a ottobre dell'anno prossimo il periodo entro il quale i cittadini britannici possono fare richiesta per il permesso di residenza. (Rel)