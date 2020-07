Germania: nuove email minatorie firmate Nsu 2.0, tra i destinatari il giornalista Yucel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si arresta in Germania la serie di e-mail minatorie firmate “Nsu 2.0”, con riferimento al gruppo di estrema destra Resistenza nazionalsocialista (Nsu), autore di una serie di omicidi di immigrati turchi e di un'agente di polizia compiuti in diverse località del paese tra il 2000 e il 2006. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, le e-mail contenti minacce dell'Nsu 2.0 sono state indirizzate a politici, magistrati, avvocati, giornalisti e artisti. Tra gli ultimi destinatari vi è Janine Wissler, capogruppo di La Sinistra al parlamento dell'Assia, che recentemente era già stata oggetto di analoghe minacce da parte dello stesso autore. I dati di Wissler erano stati estratti da un computer della polizia dell'Assia. Le e-mail minatorie dell'Nsu 2.0 hanno ora raggiunto anche Deniz Yucel, giornalista tedesco di origine turca di “Die Welt”, dal 2017 al 2018 detenuto in Turchia con le accuse di propaganda terroristica e di spionaggio per conto del Servizio federale per le informazioni (Bnd). “Trovo inquietante aver scoperto questa lettera minatoria soltanto grazie alle ricerche dei miei colleghi di Die Welt”, ha commentato Yucel. Il giornalista non era stato informato delle minacce né dalla polizia dell'Assia, che sta indagando sull'Nsu 2.0, né da quella di Berlino, dove vive. Il presidente dell'Unione tedesca dei giornalisti (Djv), Frank Ueberall, ha dichiarato che se i destinatari delle e-mail dell'Nsu 2.0 “non vengono informati dalla polizia in merito a una minaccia di morte diretta contro di loro, qualcosa non va nelle indagini”. (segue) (Geb)