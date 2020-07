Germania: nuove email minatorie firmate Nsu 2.0, tra i destinatari il giornalista Yucel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018, la firma “Nsu 2.0” era apparsa in diverse lettere minatorie ricevute da Seda Basay-Yildiz, l'avvocato di Francoforte sul Meno che rappresentava le famiglie delle vittime degli omicidi dell'Nsu nel processo celebrato a Monaco di Baviera. Dalle minacce era sorta un'inchiesta su una chat dai contenuti di estrema destra in cui sono risultati attivi agenti della polizia dell'Assia. Dalle indagini sull'Nsu 2.0 è poi emerso che i dati di Basay-Yildiz erano stati sottratti da un computer della polizia di Francoforte. Il ministero dell'Interno dell'Assia ha, quindi, reso noto di non poter escludere l'esistenza di una rete di estremisti di destra nelle forze dell'ordine del Land. Le precedenti e-mail minatorie siglate “Nsu 2.0” ricevute da Wissler hanno portato il comandante della polizia dell'Assia, Udo Muench, a rassegnare le dimissioni il 14 luglio scorso. (Geb)