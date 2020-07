Uee: oggi a Mosca riunione dei vice primi ministri su strategia di integrazione paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vice primi ministri dei paesi dell'Unione economica eurasiatica (Uee) discutono oggi a Mosca la strategia di integrazione dei paesi membri, che dovrebbe essere presentata ai capi di stato per l'approvazione in un vertice a novembre. Lo ha dichiarato il presidente del consiglio dell'Unione, Mikhail Mjasnikovich. "Non escludo che una o due questioni richiedano l'adozione a livello di capi di Stato", ha dichiarato Mjasnikovich in un'intervista all'emittente televisiva "Bielorussia 1". Mjasnikovich ha osservato che la questione delle tariffe per il transito di gas nell'Unione non è ancora stata concordata. Il primo ministro della Bielorussia, Roman Golovchenko, in precedenza ha dichiarato che in una riunione del consiglio intergovernativo della Uee a Minsk, è stata approvata una bozza sulle direzioni strategiche per lo sviluppo dell'integrazione economica eurasiatica con orizzonte temporale 2025. La firma del documento dovrebbe avvenire a Minsk in autunno.(Rum)