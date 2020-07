Viabilità: A1 Milano-Napoli, coda tra Modena e Reggio Emilia in direzione Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'autostrada A1 Milano-Napoli in direzione Milano si registrano 10 km di coda nel tratto tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione Milano e 2km di coda in direzione Bologna a causa di un mezzo pesante in fiamme, ora spento, al km 147. Sul luogo dell'evento - fa sapere Autostrade - sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tre corsie. Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di uscire a Modena Sud, proseguire lungo la viabilità ordinaria SS9 Via Emilia e rientrare in A1 a Reggio Emilia.(Com)