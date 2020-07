Regno Unito: primo paese a concludere accordo con BioNTech e Pfizer per vaccino Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è il primo paese che si è assicurato la fornitura di un potenziale vaccino per il coronavirus sviluppato dall'azienda farmaceutica tedesca BioNTech e dalla statunitense Pfizer. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times". Il governo britannico ha firmato un accordo che garantisce la fornitura di 30 milioni di dosi nei prossimi due anni. Il vaccino delle due case farmaceutiche è uno dei 23 che si trovano al momento in fase di valutazione attraverso test clinici, e verrà a breve testato su 30 mila volontari. BioNTech e Pfizer hanno comunicato di avere la possibilità di produrre 100 milioni di dosi del vaccino entro la fine di quest'anno, e più di 1,3 miliardi di dosi entro il termine del 2021. Il Regno Unito ha agito in seguito alla decisione della Germania di acquisire una partecipazione del 23 per cento di CureVac, casa farmaceutica in competizione con BioNTech. Quest'ultima ha attratto investimenti anche da Singapore. (Rel)