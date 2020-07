Ecuador: Consiglio elettorale sospende movimento ex presidente Correa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Coniglio nazionale elettorale dell’Ecuador (Cne) ha sospeso il Movimento Fuerza Compromiso Social (Fcs) dell’ex presidente Rafael Correa dalla lista delle organizzazioni abilitate a partecipare alle elezioni in programma nel 2021, a causa della mancanza dei requisiti costituzionali e legali necessari per l’iscrizione. Lo riferisce il quotidiano “El Comercio”. Il Cne ha sospeso anche altre tre formazioni: Libertad es Pueblo, Juntos Podemos e Justicia Social. L’organo elettorale ha dato ai quattro partiti dieci giorni per presentare prove e osservazioni per contestare la decisione. In un comunicato Fcs ha denunciato le "illegali pressioni esercitate contro i membri del Cne da parte del governo centrale". (Mec)