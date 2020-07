Cina-Usa: ambasciatore cinese Cui, Washington faccia "scelta fondamentale" per cooperare con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono fare una scelta fondamentale per stabilire se sono pronti a vivere in pace con la Cina per affrontare congiuntamente le sfide globali. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese a Washington, Cui Tiankai, intervenendo a un programma televisivo della "Cnn". Cui ha affermato: "Le persone devono riconoscere pienamente le realtà del mondo di oggi, che ci sono sforzi continui e in corso da parte del popolo cinese per modernizzare il nostro paese e che la Cina ha certamente il diritto legittimo di evolversi in un paese modernizzato, forte e prospero come ogni altro paese al mondo". "La domanda fondamentale per gli Stati Uniti è molto semplice: sono pronti o disposti a vivere con un altro paese con una cultura molto diversa, sistemi politici ed economici molto diversi?", ha affermato l'ambasciatore. Parlando delle relazioni Cina-Usa sotto l'amministrazione del presidente Donald Trump, Cui ha affermato che la Cina è pronta a lavorare con il capo della Casa Bianca e la sua amministrazione per costruire una "relazione più stabile e più forte" tra le due grandi potenze. (segue) (Cip)