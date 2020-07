Cina-Usa: ambasciatore cinese Cui, Washington faccia "scelta fondamentale" per cooperare con Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore cinese ha affermato che la chiave per entrambi i paesi è identificare i crescenti interessi comuni in cui i due possono cooperare, per il bene dei loro popoli e del mondo. "La Cina spera che i due paesi possano fare un buon lavoro nella gestione di eventuali differenze in modo costruttivo", ha detto. Alla domanda se sia stato sorpreso dalle aspre critiche di Trump alla Cina, Cui ha affermato che Pechino è sempre pronta e aperta a lavorare con gli Stati Uniti e che la parte cinese ha fiducia nella buona volontà del popolo Usa. In quanto paesi con grandi responsabilità, Cui ha affermato che Cina e Stati Uniti devono elaborare politiche basate su interessi comuni e in rapporto alle crescenti sfide globali, e non devono consentire sospetti, paure o addirittura odio per dirottare la politica estera. (segue) (Cip)