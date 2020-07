Cina-Usa: ambasciatore cinese Cui, Washington faccia "scelta fondamentale" per cooperare con Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla questione relativa a Hong Kong, Cui ha affermato: "La nostra politica per Hong Kong è ancora legata al principio 'Un paese, due sistemi'. La legge della Repubblica popolare sulla salvaguardia della sicurezza nazionale nella regione amministrativa speciale di Hong Kong mira a salvaguardare tale principio, e renderà la città più sicura". In merito alla situazione nel Mar Cinese Meridionale, Cui ha sottolineato che le affermazioni della Cina sulla questione hanno "basi storiche e giuridiche molto forti", ma che il proprio paese è ancora disposto a risolvere le controversie con altri paesi collegati attraverso i negoziati. Il diplomatico ha spiegato che Pechino sta compiendo progressi nei negoziati con i paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in quanto entrambe le parti stanno lavorando al Codice di condotta. "Sono l'interferenza esterna e gli Stati Uniti che stanno destabilizzando la regione", ha affermato Cui. (Cip)