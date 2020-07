Difesa: Guerini per anniversario Guardia costiera, “risorsa straordinaria” e “riferito per tutti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerini ha quindi continuato dicendo che "il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è una risorsa straordinaria per la collettività e per l'intera comunità marittima, per la sua affidabilità ed utilità sociale. Una organizzazione moderna, efficiente e trasparente, stimata in Europa quale uno dei migliori esempi di Guardia Costiera, e modello di riferimento anche per altre realtà extra europee". Il messaggio del Ministro della Difesa conclude quindi: "Oggi voglio esprimere il mio ringraziamento e quello della Difesa e rivolgere un commosso pensiero a tutti coloro che in mare hanno perso la vita nell'adempimento del servizio". Il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera è riferimento naturale di importantissime attività che convergono a livello centrale nelle attribuzioni del ministero della Difesa, in quanto componente specialistica della Marina militare, e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Corpo riveste da sempre un valore strategico per il nostro Paese, caratterizzato da una specifica conformazione e collocazione geografica. (Com)