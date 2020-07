Trasporti: Comune Viterbo, al via nuovo servizio a chiamata per Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il nuovo servizio a chiamata per il trasporto pubblico locale di Viterbo. A darne notizia è l'assessore alle partecipate e alla mobilità urbana Enrico Maria Contardo, che spiega: "Da oggi, il servizio di trasporto pubblico locale sarà esteso temporaneamente anche al 'servizio a chiamata'. L'attivazione di tale servizio consentirà all'utenza di fruire del trasporto pubblico negli orari più congeniali, all'interno di quelli massimi previsti per la linea richiesta e nei limiti delle disponibilità, restando invariati i percorsi e le fermate delle linee attualmente in esercizio". Per quanto riguarda le modalità operative da seguire per richiedere il servizio, è necessario prenotare il passaggio del bus contattando la centrale operativa della società Francigena al numero, attiva tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Ogni utente dovrà specificare linea, orario, luogo di inizio e fine percorso (che dovrà coincidere con le fermate già autorizzate e segnalate). Secondo quanto rende noto il Comune di Viterbo, "Francigena srl si riserva la facoltà di accettare la richiesta in base alle disponibilità di servizio, ovvero proporre modificazioni di orario al fine di contemperare le esigenze di più utenti. Le richieste dovranno pervenire nelle 24 ore prima del servizio". (Com)