Fase 3: Coldiretti, è record pecorino più grande del mondo

- E' stato ufficializzato il record del pecorino più grande del mondo dal giudice della Commissione Guinness World Record Lorenzo Veltri che ha convalidato e certificato che "Il Gigante del Cedrino" realizzato a Loculi in provincia di Nuoro in Sardegna è il più grande mai prodotto prima con un peso di 598,50 chili, un diametro di 1,60 centimetri e una altezza di 28 centimetri dopo 14 mesi di stagionatura. Lo annuncia la Coldiretti nel sottolineare che il prestigioso riconoscimento è stato ottenuto da ben 4500 litri di latte ed una forma in legno ad hoc di 165 centimetri di diametro e 60 centimetri di altezza. Per trasformare il latte in formaggio - si legge in una nota - sono stati coinvolti 50 pastori di Loculi e dei Comuni limitrofi guidati dai mastri casari Pietro Deledda e Luigi Costa che hanno utilizzato 33 calderoni di rame (lapiolos). L'impresa che è il risultato di anni di sperimentazione è targata Comune di Loculi con il sostegno di Coldiretti Nuoro Ogliastra e un segnale importante per la ripresa della padtorizia, dell'agricoltura e del turismo duramente colpiti dalla pandemia coronavirus. (segue) (Com)