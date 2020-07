Fase 3: Coldiretti, è record pecorino più grande del mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un record-simbolo per la Sardegna ed il centro in particolare che abbiamo sponsorizzato fin dall'inizio sostenendo l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Locoli – dice il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis –. Per noi ha un valore particolare, visto il ruolo che la pastorizia, soprattutto nel centro Sardegna, rappresenta non solo dal punto di vista economico ma anche sociale, culturale ed identitario". La Sardegna conta quasi il 50 per cento delle pecore presenti in Italia con circa 12 mila pastori e tre pecorini riconosciuti dall'Unione Europea con il marchio Dop: il Romano, il Fiore sardo (il Sardo ed una Igp per l'agnello di Sardegna. La Sardegna – conclude la Coldiretti – è la prima la prima regione del Mediterraneo in cui si pratica l'allevamento degli animali al pascolo (il 70 per cento della superficie isolana) con le pecore che si nutrono per l'80 per cento dalle essenze foraggere spontanee o coltivate rendendo inscindibile il legame dei pecorini e della carne con il territorio. (Com)