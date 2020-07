Molise: domani doppia seduta di Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una doppia seduta monotematica del Consiglio regionale del Molise è stata convocata per domani, martedì 21 luglio, dal presidente Salvatore Micone. La prima è in programma alle ore 9:30 e riguarderà la discussione della mozione a firma dei consiglieri Greco, Primiani, De Chirico, Manzo, Nola e Fontana, ad oggetto "Trasporto Pubblico Locale su gomma. Indirizzi urgenti del Consiglio regionale alla Giunta". La seconda, invece, riguarderà la scuola, ed è in programma a partire dalle ore 15 su richiesta dei consiglieri Fanelli, Cefaratti, Nola, Iorio, Primiani, Manzo, Micone, Facciolla, Di Lucente, Fontana, D'Egidio, De Chirico e Calenda, per discutere sulle azioni da intraprendere in vista della riapertura della scuola nel prossimo mese di settembre. (Rin)