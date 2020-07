Migranti: Spagna, attesa sentenza della Corte suprema su aiuto da 30 milioni a Marocco per fermare flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema spagnola si pronuncerà nelle prossime settimane su un aiuto finanziario da 30 milioni di euro, prelevato dal fondo di emergenza 2019, concesso dal governo di Madrid al Marocco per fermare l'immigrazione clandestina. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Pais", il tribunale non valuterà le legittimità del provvedimento in sé, ma se fosse legittimo ricorrere a questa riserva destinata a "bisogni urgenti, imprevedibili e non rinviabili", come, ad esempio, le catastrofi naturali o la pandemia di coronavirus. Il ricorso contro la decisione dell'esecutivo è stato presentato nel luglio dello scorso anno da un gruppo di organizzazioni sociali sotto la direzione legale di Gentium, denunciando un uso inadeguato del fondo, la mancanza di trasparenza e rispetto dei requisiti di eccezionalità ed urgenza. La testata ricorda che quando il 2018 si chiuse con un record storico di quasi 58 mila sbarchi, il ministero dell'Interno si pose l'obiettivo di dimezzare i flussi, e per questo abbe bisogno della collaborazione del Marocco, "giustificando i 30 milioni per finanziare i costi del carburante, la manutenzione delle attrezzature di pattuglia, le indennità giornaliere e a compensare il Marocco per i rimpatri dei connazionali e per far tornare gli immigrati subsahariani nei loro paesi d'origine". Secondo "El Pais", il Marocco non riconosce pubblicamente la richiesta di denaro in cambio del contrasto all'immigrazione clandestina ma ha evidenziato come la cooperazione in tale ambito prevede una tacita "compensazione finanziaria". Le associazioni, nel rivolgersi alla Corte suprema hanno denunciato la scarsa trasparenza nella concessione degli aiuti e il mancato controllo del rispetto dei diritti umani da parte delle autorità marocchine che "in diverse occasioni sono state denunciate per abusi commessi contro i migranti".(Spm)