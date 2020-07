Scuola, Azzolina a Milano tra le contestazioni: "Non è stata in grado di gestire l'emergenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a Milano per il Tavolo regionale per la ripresa della scuola a settembre, ha visitato - accompagnata dalla dirigente Milena Piscozzo e dal direttore generale dell'ufficio scolastico Lombardia, Augusta Celada - l'istituto comprensivo Riccardo Massa, nella periferia nord-ovest del capoluogo lombardo. Si tratta di una delle scuole già pronte a riaprire a settembre, garantendo il distanziamento agli studenti. Ad attenderla all'ingresso della scuola c'era un gruppo di una quindicina tra studenti e docenti, che protestavano per la gestione dell'istruzione durante la pandemia, chiedendo che venga data "priorità alla scuola"."Pensiamo che la ministra Azzolina non sia stata in grado di gestire questa emergenza. Una scuola chiusa è un carcere aperto", ha spiegato Lucia, del movimento "Priorità alla scuola", che chiede che "tutte le scuole di ogni ordine e grado riaprano a settembre in presenza". "Vogliamo che la scuola sia per tutti e che i precari siano assunti. Contestiamo il fatto che non tutte le scuole hanno le strutture per ripartire in sicurezza a settembre", ha proseguito la donna, ammettendo che le responsabilità non sono tutte di Azzolina, dal momento che "le classi pollaio c'erano prima della pandemia". Al presidio hanno aderito anche il Coordinamento studentesco Azadì, la Piattaforma No Dad e il Coordinamento dei collettivi studenteschi, che ha esibito uno striscione, in cui si chiedono "più fondi per spazi docenti e mobilità" e si denuncia che invece da parte del ministero viene dato "un miliardo di sedie per un futuro di plastica". "La scuola pubblica non è una ricorrenza", hanno urlato i dimostranti al momento dell'uscita del ministro. (Rem)