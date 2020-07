Governo: Catalfo, distorsione parole viceministro Castelli "mera propaganda politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che sta accadendo in queste ore a Laura Castelli è gravissimo. Prima vengono distorte le sue parole per mera propaganda politica. Adesso, addirittura gli insulti sessisti e le minacce di morte sui social. Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Tutto questo fa male al Paese, non solo a lei o a una singola forza politica. Coraggio Laura, andiamo avanti. Non facciamoci intimidire da nessuno", aggiunge. (Rin)