Giappone: governo individua 87 aziende per sussidi “China exit”

- Il ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria del Giappone ha presentato lo scorso fine settimana una prima serie di aziende nazionali che potranno beneficiare dei sussidi studiati da Tokyo per incentivare lo spostamento dei processi produttivi dalla Cina. 87 aziende o gruppi giapponesi potranno ricevere in totale 70 miliardi di yen (670 milioni di dollari) per trasferire le loro linee di produzione dalla Cina al Giappone, o a siti alternativi nel Sud-est asiatico. 30 delle aziende beneficiarie si trasferiranno nel Sud-est asiatico, inclusa Hoya, che produce componenti per dischi fissi e sposterà la propria produzione nel Vietnam e nel Laos. Sumitomo Rubber Industries produrrà guanti in gomma nitrile in Malesia, mentre Shin-Etsu Chemical sposterà la propria produzione di magneti in terre rare nel Vietnam. Un totale di 57 aziende giapponesi ritrasferiranno la produzione dalla Cina al Giappone. (Git)