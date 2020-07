Libia-Algeria: presidente Tebboune annuncia iniziativa algerino-tunisina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha annunciato, in un'intervista televisiva con i media nazionali, un'iniziativa algerino-tunisina per risolvere il conflitto in Libia. "Nel pieno di un clima molto teso in Libia, ci sono segnali positivi per risolvere la crisi in Libia e un passo potrebbe essere un'iniziativa congiunta con la Tunisia", ha spiegato Tebboune, senza precisare l’entità dell’iniziativa. Il presidente dell’Algeria ha ribadito che l’Algeria lavora per una soluzione politica della crisi in Libia attraverso il dialogo. "Il vantaggio dell'Algeria è che è equidistante dalle parti in conflitto in Libia”, ha dichiarato il presidente algerino. Tebboune ha affermato che "l'Algeria non imporrà la sua iniziativa se l'organizzazione delle Nazioni Unite non l'accetterà".(Ala)