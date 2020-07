Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEIn mattinata la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina visita l’Istituto Comprensivo Riccardo Massa di Milano e poi partecipa al Tavolo regionale sulla ripresa di settembre.Istituto Comprensivo Riccardo Massa, via Quarenghi 12 (8.30-9.30)Il segretario generale Uil Pieraolo Bombardieri incontra il Consiglio regionale Uil Milano Lombardia “Quale lavoro dopo il Covid-19”.Anteo Palazzo del Cinema - Sala Excelsior, piazza XXV Aprile (ore 10.00)Webinar “L’intervento delle Camere di Commercio lombarde e Ubi Banca a sostegno delle pmi nella fase di rilancio economico”. Intervengono, tra gli altri, il segretario generale di Unioncamere Lombardia Elena Vasco e il direttore di Innexta Danilo Maiocchi.Modalità telematica (ore 11.00)Presidio della Lega e successiva conferenza stampa "Basta degrado al QT8". Partecipano il segretario Matteo Salvini, il commissario provinciale della Lega Stefano Bolognini e i consiglieri comunali e del Municipio 8 della Lega.Mercato Coperto, via Isernia (ore 11.30)Conferenza stampa della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per presentare il candidato sindaco di Segrate Luca Sirtori. Presenti anche la senatrice Daniela Santanchè, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e Sandro Sisler, coordinatore provinciale di Milano.Via XXV Aprile 27 - Segrate/MI (ore 17.00) (Rem)