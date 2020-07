Abruzzo: cultura, Biasoli su significato legge per istituire Premio Caffè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto felice che il Consiglio regionale abbia approvato la nostra proposta e istituito il premio Federico Caffè, perché è un'idea che nasceva dalla necessità di ricordare e promuovere il nome di uno degli economisti dal pensiero più lucido ed estremamente attuale del secolo scorso, in una regione e in una città natale che a tanti anni dalla sua misteriosa e improvvisa scomparsa non l'avevano ancora ricordato: lo afferma il consigliere Antonio Blasioli, ideatore della proposta di legge istitutiva del premio a firma dei gruppi del centrosinistra in Regione sul significato della recente decisione dell'Assemblea regionale abruzzese. "Il 6 gennaio del 1914 nasceva a Pescara Federico Caffè - ricorda Blasioli – una figura poliedrica e un pensiero che dal punto di vista umano, culturale e formativo è di grandissima attualità. Amava definirsi "metalmeccanico dell'università", a me piace ricordarlo come "consigliere del cittadino e non del Principe", come dicevano di lui, perché il suo pensiero economico aveva cari temi che sarebbero divenuti urgenti quali il precariato, la disoccupazione, il valore sociale dei redditi e li riportava al centro del dibattito politico. Argomenti che riguardano le fasce più sensibili della società e principalmente i giovani e che saranno ora più frequentemente ricordati grazie a un premio annuale, con valenza per ora regionale, dedicato proprio ai giovani, agli studenti dei corsi di laurea magistrale in materia economica, economico-politica e economico-sociale degli Atenei abruzzesi che abbiano elaborato le tre migliori tesi di laurea. (segue) (Gru)