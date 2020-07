Abruzzo: cultura, Biasoli su significato legge per istituire Premio Caffè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Biasoli, è un modo per restituire la memoria del professore alla regione e sua città natale perché noi pescaresi abbiamo un debito verso questo grande concittadino. "Non gli dedicammo la giusta attenzione quando operava e lo dimenticammo dopo la sua scomparsa nel 1987. Per questo, come centrosinistra, abbiamo ritenuto giusto e doveroso fare qualcosa affinché anche le nuove generazioni di studenti sappiano chi era Federico Caffè, qual era il suo pensiero economico e cosa ha rappresentato per Pescara e l'Abruzzo", aggiunge ancora il consigliere, secondo cui il premio sarà rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in materia economica ed economico sociale della Regione Abruzzo, e avrà lo scopo di costituire un momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro di uno dei massimi economisti italiani, attraverso il coinvolgimento diretto di nuove generazioni di economisti. "Ora che il Consiglio Regionale ha unanimemente riconosciuto questo intento, ci metteremo al lavoro sul fronte organizzativo della prima edizione, da tenersi il 15 aprile prossimo, perché in quel giorno di un ormai lontano 1987 misteriosamente Caffè scomparì e vane furono tutte le ricerche, da quelle delle autorità a quelle dei suoi studenti che si mobilitarono per ritrovarlo.I premi al merito, con l'auspicio che siano impiegati nella formazione post universitaria dei vincitori, saranno assegnati da una Commissione (che sarà composta da cinque membri, i cui nominativi saranno indicati uno dall'Associazione Federico Caffè, tre dai Magnifici Rettori delle università abruzzesi e uno dal Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo) che avrà il compito, a titolo gratuito, di valutare le tesi", conclude Biasoli. (Gru)