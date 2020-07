Molise: Sanità, Manzo anche dal Registro della mortalità informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sanità pubblica e la tutela della salute dei cittadini non si declinano solo attraverso la pianificazione delle strutture ospedaliere e di cura: c'è un aspetto ugualmente rilevante che torna ciclicamente all'attenzione. A parole, però, come troppo spesso accade: quelle utilizzate con lo slogan più semplice e che arriva dritto alla comprensione. Ma la prevenzione è davvero l'arma migliore per evitare le cure, i costi umani e sociali. In Molise, oltre lo slogan, come siamo messi? E' questo l'interrogativo che pone Patrizia Manzo (M5s) consigliere regionale nell'Assemblea regionale molisana. "Il Rapporto Osservasalute dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, si legge testualmente, da 17 anni descrive il nostro SSN, mettendo in evidenza i punti di forza e quelli di debolezza. I successi in termini di salute e sopravvivenza- spiega Manzo- sono sempre stati un fiore all'occhiello del nostro servizio sanitario ma ci si è sempre interrogati sulla sostenibilità di questi successi, minati dal lungo processo di invecchiamento della popolazione e dalla riduzione delle risorse destinate alla Sanità Pubblica che si osserva da circa 10 anni. L'ultimo report di Osservasalute, reso noto a fine giugno, nel capitolo dedicato alla mortalità per malattie oncologiche, ci racconta di una regione dove la mortalità per patologie oncologiche ha un andamento in diminuzione, in linea con il trend nazionale ma con un tasso standardizzato inferiore sia per i maschi sia per le donne rispetto al dato nazionale. (segue) (Gru)