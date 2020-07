Molise: Sanità, Manzo anche dal Registro della mortalità informazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Manzo, l'elaborazione di quei dati che riguardano i 10 anni compresi tra il 1995 e il 2016, in attesa dell'ormai prossimo accreditamento da parte di Airtum del Registro Tumori la cui valenza è indiscutibile, potrebbe diventare un pilastro portante sul quale costruire una rete di prevenzione, di assistenza, di azioni da mettere in campo per arrivare prima della malattia. "Per questo anche il Registro regionale della mortalità, che è cosa ben diversa da quello dei tumori che 'conta' i vivi, ha un ruolo fondamentale nella organizzazione delle azioni da porre in essere in tema di salute pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione. Il report dell'Università Cattolica, seppur fornendo dati aggregati per la nostra regione, evidenzia tuttavia la necessità di porre particolare attenzione e indirizzare politiche di prevenzione con i dovuti approfondimenti su alcune patologie tumorali che mostrano tassi standardizzati con livelli più elevati", aggiunge ancora Patrizia Manzo. (segue) (Gru)