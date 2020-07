Molise: Sanità, Manzo anche dal Registro della mortalità informazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere poi, parla ad esempio, del tumore dello stomaco: "La popolazione maschile del Molise presenta il più basso tasso di riduzione (-0,7 per cento) e la mortalità più elevata (25,7 per 100.000 nel 2016). Di contro la mortalità per patologie oncologiche al polmone è tra le più basse d'Italia (range 12,1-14,8 per 100 mila) come quella per il tumore al fegato (4,7 per 100 mila). Le leucemie invece sui maschi molisani presentano livelli più elevati insieme all'Umbria, alla Sardegna e alla Calabria". "I dati sulla mortalità hanno un rilievo di tutta evidenza: motivo per il quale risulta urgente poterci fare affidamento nell'attesa che diventi finalmente operativo il Registro Tumori che il Molise aspetta da troppo tempo e che contribuirà a mappare il territorio e ad evidenziare le zone 'a rischio'. Ritengo che il tema sia troppo impattante sulle vite e sui destini per farne una battaglia politica, per usarlo a fini meramente propagandistici. L'atteggiamento da sciacallo non mi appartiene e prudenza e toni sommessi dovrebbero essere patrimonio di chiunque decida di trattare questo argomento che parla un linguaggio doloroso, del quale avere massimo rispetto", conclude Manzo. (Gru)