Regno Unito: governo potrebbe sospendere il trattato estradizione con Hong Kong

- Il governo del Regno Unito ha annunciato la probabile sospensione del trattato di estradizione con Hong Kong, per quello che è stato interpretato come un segnale aggiuntivo del peggioramento delle relazioni bilaterali con la Cina. E’ quanto riporta il quotidiano britannico "Financial Times", secondo cui il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, intende fornire nuove informazioni relative al trattato di estradizione con Hong Kong durante la giornata di oggi. Raab ha ricordato di aver promesso il primo di luglio che avrebbe condotto una revisione del trattato, e di essere pronto a delineare "nuove misure". I membri dell'alleanza di sicurezza "dei cinque occhi" si stanno coordinando sulla questione. Il Canada e l'Australia hanno già sospeso il trattato di estradizione, mentre gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda sono ancora in fase di revisione degli accordi. I deputati del Partito conservatore che fanno parte del China Research Group hanno esortato il governo a sospendere il trattato di estradizione, avvertendo che grazie alla nuova legge di sicurezza nazionale di Pechino la Cina potrebbe richiedere l'estradizione di chiunque critichi il Partito comunista.(Rel)