Difesa: missione in Kosovo, cambio al vertice dell'Rcw di Kfor (3)

- “Gli artiglieri del quinto tornano nei Balcani dopo circa sette anni e sono pronti a contribuire, in collaborazione con le istituzioni del Kosovo, alla sicurezza della regione ovest, in una fase delicata come quella in corso, caratterizzata dall’emergenza Covid-19 che non comprometterà la capacità della missione Kfor di condurre operazioni”, ha dichiarato il colonnello Gianluca Figus, dopo aver assunto la guida del Rcw. Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Kosovo, Nicola Orlando e del comandante di Kfor, generale di divisione Michele Risi. Nel suo discorso, il generale Risi ha espresso il proprio apprezzamento per l’operato dei militari del Regional Command. (Com)