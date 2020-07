Kosovo: la missione Nato Kfor sostiene il basket giovanile e interetnico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donazione si è svolta nel rispetto delle misure anti-Covid19 al Palazzetto dello sport di Mitrovica sud, dove 24 ragazze e 24 ragazzi hanno ricevuto un kit da gioco ciascuno da militari di Kfor per poi disputare un mini-torneo di basket a tre con le maglie e i palloni donati da Kfor. "A causa del virus mi sono allenata solo all'aperto e non vedo l'ora di iniziare il campionato con la maglia che ho ricevuto oggi", ha raccontato Melisa, una delle giovani promesse del KB Trepca, la cui prima squadra milita nella Superleague del Kosovo, nella Lega Internazionale dei Balcani e nella Coppa del Kosovo. L'Italia, con circa 600 militari appartenenti a tutte le Forze armate, è il secondo Paese dopo gli Stati Uniti nell'ambito della missione Kfor, di cui detiene il comando da oltre sette anni. (Com)