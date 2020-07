Giappone-Cina: sondaggio Nikkei, 62 per cento giapponesi contrario a visita presidente Xi (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro parlamentare dell’Ldp, Masahisa Sato, già viceministro degli Esteri dell’amministrazione Abe per quasi due anni, sino a settembre 2019, ha espresso una posizione simile a quella del suo collega di partito, e si è spinto vicinissimo ad attaccare espressamente la linea diplomatica del premier Abe: “Tra Giappone e Cina nulla è davvero migliorato”, ha detto il parlamentare, prima di chiedere a a sua volta un annullamento della visita di Xi. Shi Ping, esperto di affari esteri nato in Cina e stabilitosi in Giappone, dove è noto col nome di Seki Hei, ha dichiarato che anche in assenza del coronavirus, non esistono in Giappone le condizioni per una visita ufficiale del presidente cinese: “La Cina continua a violare le acque territoriali giapponesi attorno alle Sekaku”, ha ricordato l’esperto. (Git)