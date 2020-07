Usa: figlio di giudice federale ucciso in una sparatoria nel New Jersey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio di una giudice federale di New York, Esther Salas è rimasto ucciso, e il marito è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco nel corso di un assalto alla loro residenza nel New Jersey. Secondo le prime ricostruzioni fornite dal sindaco di North Brunswick, Francis Womac, il figlio di Salas è stato ucciso appena l’aggressore, pare travestito da fattorino, ha fatto irruzione in casa, e il marito è stato successivamente colpito da diversi colpi di arma da fuoco. I responsabili sono ancora ricercati dalla Polizia. Sul caso sta indagando anche il Federal Bureau of Investigation (Fbi): la giudice Salas è stata infatti vittima di intimidazioni e minacce anche in passato, e non è escluso che l’aggressione sia connessa al lavoro del marito, avvocato penalista.(Nys)