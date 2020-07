Asia: rimesse in calo del 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimesse inviate da lavoratori emigranti, importantissima fonte di introiti per le economie in via di sviluppo, subiranno un calo del 25 per cento quest’anno a causa della perdita dell’impiego subita da numerosi lavoratori all’estero, per effetto della pandemia di coronavirus. E’ la previsione dell’Istituto di finanza internazionale Usa (Iif), che per il 2020 anticipa un crollo del 24,9 per cento delle rimesse verso i paesi emergenti, esclusa la Cina, a 223 miliardi di dollari. Lo scorso anno il volume delle rimesse globale era aumentato del 4,6 per cento a 297 miliardi di dollari. Il calo previsto dall’Iif è assai superiore a quello verificatosi nel 2009, a seguito della crisi finanziaria globale: in quell’occasione la contrazione del flusso globale delle rimesse era stata del 5,9 per cento. Tra i paesi maggiormente colpiti dal fenomeno figurano le Filippine, ma anche El Salvador e Honduras, per cui le rimesse costituiscono circa il 20 per cento del prodotto interno lordo. Per quanto riguarda in particolare le Filippine, circa 10 milioni di persone, pari ad un decimo della popolazione, è impiegato all’estero, e costituisce una fonte di sostentamento primaria per i bilanci familiari e dello Stato. Il segretario del Lavoro filippino, Silvestro Bello, ha dichiarato lo scorso giugno che 400mila lavoratori filippini all’estero hanno perso l’impiego a causa del coronavirus. Ad aprile le rimesse dall’estero in arrivo nelle Filippine sono calate del 16,2 per cento annuo, a 2,05 miliardi di dollari; circa 80mila filippini sono rientrati nel paese dopo aver perso l’impiego. La banca centrale delle Filippine prevede per quest’anno un calo delle rimesse del 5 per cento rispetto ai 30,1 miliardi del 2019, con una ricaduta economica nell’ordine dello 0,4 per cento del pil. (segue) (Fim)