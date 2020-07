Asia: rimesse in calo del 25 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi dell’Asean5 e l’India hanno introdotto misure emergenziali per contenere la pandemia nel mese di marzo, limitando gli spostamenti delle persone e le attività economiche. Le Filippine hanno decretato il blocco dell’area metropolitana di Manila il 15 marzo, mentre l’India ha introdotto il blocco nazionale il 25 marzo. Nelle scorse settimane queste misure sono state ridimensionate o parzialmente revocate, ma il quadro pandemico appare ancora grave in Indonesia e in India, dove entro la fine di giugno i contagi confermati hanno superato il mezzo milione. A frenare la ripresa economica sono anche i timori persistenti per una “seconda ondata” di contagi nella regione il prossimo autunno. Le proiezioni di crescita per l’Asean5 nel secondo trimestre 2020 sono attualmente del meno 7,8 per cento, un crollo di 9,7 punti rispetto alla media delle previsioni formulate dagli economisti lo scorso marzo. Gli esperti prevedono tassi di crescita negativi per tutti e cinque i paesi; in particolare, gli economisti ritengono che le economie di Malesia, Thailandia e Singapore abbiano subito cali della crescita superiori ai 10 punti percentuali nel secondo trimestre. Gli economisti prevedono anche in media che le cinque maggiori economie dell’Asean manterranno traiettorie di crescita negative nel terzo e quarto trimestre, e per l’anno 2020 nel suo complesso, anche se un efficace contenimento della pandemia dovrebbe ridurre gradualmente la decrescita nei trimestri a venire. Alcuni economisti esprimono fiducia in un rimbalzo significativo entro la fine dell’anno, sempre a patto di scongiurare lo scenario di una recrudescenza della crisi pandemica. (Fim)