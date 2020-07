Usa: Trump attacca Biden in una intervista a “Fox News”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato il suo sfidante democratico alle elezioni presidenziali di novembre, Joe Biden, nel corso di una intervista concessa a “Fox News”. Biden, cui la maggior parte dei sondaggi pubblicati dalla stampa Usa attribuiscono un significativo vantaggio sul presidente in carica, “non ha la competenza per rivestire il ruolo di presidente”, ha affermato l’attuale inquilino della Casa Bianca, secondo cui il suo ex sfidante è eterodiretto e controllato dall’ala “radicale” del Partito democratico, che ai è posta alla testa delle violente proteste in corso da oltre un mese nelle maggiori città Usa. Durante l’intervista, Trump ha lamentato l’impossibilità di organizzare comizi in diverse aree del paese, che ha imputato ai governatori degli “Stati a guida democratica”: a detta del presidente, questi ultimi stanno strumentalizzando il coronavirus per ostacolare la sua campagna elettorale e minarne il consenso. L’intervista – la prima da oltre un anno concessa da Trump a un programma televisivo della domenica mattina – giunge a quattro mesi dalle elezioni presidenziali del prossimo novembre, e in un frangente che vede il presidente uscente in forte difficoltà nei sondaggi, proprio a causa della pandemia di coronavirus. (segue) (Nys)