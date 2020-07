Usa: Trump attacca Biden in una intervista a “Fox News” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio della Johns Hopkins University, sei cittadini Usa su 10 non approvano la gestione della crisi da parte dell’inquilino della Casa Bianca. Durante l’intervista di ieri, però, Trump è tornato ad esprimere ottimismo in merito all’emergenza sanitaria, a dispetto del boom di contagi in Stati come la Florida. Il presidente ha definito i focolai nel paese come “tizzoni”, ed ha assicurato che la situazione in Florida rimarrà sotto controllo. Lo scorso venerdì, 17 luglio, gli Usa hanno doppiato il record negativo di 77mila contagi giornalieri, un dato che Trump ha attribuito al numero sempre più elevato di test diagnostici effettuati nel paese. “Mi prendo la responsabilità di ogni cosa, perché alla fine il mio lavoro è anche questo”, ha detto Trump. “Devo mettere tutti in riga. Alcuni governatori hanno fatto meglio di altri. Alcuni affermano di non disporre di mezzi che dovrebbero avere, perché noi (il governo federale) li abbiamo forniti a tutti”. Il presidente ha anche affermato che il coronavirus non presenta rischi seri per il “99,7 per cento” dei contagiati. (Nys)