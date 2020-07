Vietnam: Aiib pronta a stanziare 100 milioni di dollari per le pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture (Aiib) ha approvato lo stanziamento di un fondo di finanziamento per le piccole e medie imprese del Vietnam d’importo complessivo pari a 100 milioni di dollari. Lo ha annunciato l’istituzione finanziaria fondata a Pechino nel 2014, precisando che il fondo non sovrano verrà co-finanziato assieme all’International Finance Corporation, e che i fondi verranno stanziati tramite la Prosperity Joint Stock Commercial Bank (Vp Bank) vietnamita. L’obiettivo dell’iniziativa è di aumentare la liquidità a disposizione delle pmi del Vietnam maggiormente colpite dalle ricadute della pandemia di coronavirus. Il piano è stato approvato la scorsa settimana tramite un accordo tra l’Aiib e il responsabile degli investimenti esteri e del transactional banking di Vp Bank, Phuong Vo Hang. “Questa sarà la prima operazione di finanziamento tramite intermediazione finanziaria effettuato dall’Aiib a sostegno del settore privato nel Sud-est asiatico”, ha sottolineato Dj Pandian, vicepresidente per le operazioni di investimento dell’Aiib. “Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia, e iniettando liquidità nel mercato possiamo aiutare questo settore critico per la ripresa economica nel Vietnam”. Il prodotto interno lordo del Vietnam ha subito una contrazione del 3,8 per cento nel primo trimestre del 2020. Secondo l’ultimo rapporto di Oxford Economics, società specializzata nelle previsioni globali e nelle analisi quantitative, il pil del Vietnam crescerà quest’anno del 2,3 per cento, ma la crescita potrebbe accelerare sino all’8 per cento nel 2021. (segue) (Fim)