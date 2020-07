Vietnam: Aiib pronta a stanziare 100 milioni di dollari per le pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam è stato destinatario di investimenti diretti esteri (Ide) per un importo complessivo pari a 8,65 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2020. Lo ha attestato oggi il governo di Hanoi. Il dato, su cui hanno pesantemente influito le ricadute della pandemia di coronavirus, segna una contrazione del 4,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli investimenti programmati sono calati a loro volta del 15,1 per cento annuo, a 15,67 miliardi di dollari. Il 51,1 per cento di tale importo andrà a finanziare manifattura e processing, mentre il 25,2 per cento interessa la distribuzione di gas, acqua potabile ed energia elettrica. (segue) (Fim)