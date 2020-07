Vietnam: Aiib pronta a stanziare 100 milioni di dollari per le pmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Vietnam ha esibito una accelerazione nel mese di maggio, colmando in parte i danni causati dalle ricadute della pandemia di coronavirus. Le vendite di beni e servizi sono aumentate del 27 per cento il mese scorso, a 385mila miliardi di dong (16,6 miliardi di dollari). Sono quasi raddoppiate, in particolare, le vendite di alloggi e alimenti. Il traffico aereo è quasi quadruplicato rispetto ad aprile a 563.700 passeggeri, dopo la riapertura delle rotte di volo interne. Il traffico su strade e ferrovie è triplicato rispetto ad aprile. Il numero di nuove aziende e società registrate è aumentato del 36 per cento su base annua, a 10.700, mentre sono calate del 19 per cento le sospensioni delle attività produttive. Anche la manifattura esibisce segnali di ripresa: l’indice dei direttori agli acquisti (pmi) ha toccato 42,7 punti a maggio, in aumento di 10 punti rispetto ad aprile, anche se pur sempre in territorio negativo (una lettura inferiore a 50 punti indica una fase di contrazione). Secondo Andrew Harker, direttore della società di ricerca di mercato britannica Ihs Markit, “il successo del Vietnam nel tenere sotto controllo la pandemia di Covid-19 significa che l’economia può già intraprendere la via della ripresa”. Harker ha però sottolineato l’andamento dell’indice pmi, come prova che anche per il Vietnam il processo di ripresa dai danni della pandemia sarà lungo, e la contrazione del settore manifatturiero non verrà superata prima della fine del secondo trimestre 2020. (segue) (Fim)