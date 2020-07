Vietnam: Aiib pronta a stanziare 100 milioni di dollari per le pmi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha concordato l’istituzione di un gruppo di lavoro speciale guidato dal ministero della Pianificazione e degli investimenti, per gestire e ottimizzare al meglio il flusso di investimenti produttivi in entrata nel paese. La decisione è giunta a margine di un incontro presieduto dal primo ministro, Nguyen Xuan Phuc, durante il quale i rappresentanti dei ministeri economici e delle amministrazioni locali hanno studiato le principali opportunità di investimento del paese, cui sempre più aziende attive nella regione asiatica guardano come destinazione per la diversificazione delle catene di fornitura. Il gruppo di lavoro speciale sarà incaricato di proporre politiche per l’attrazione degli investimenti, così da massimizzare i potenziali benefici dell’ondata di rilocazioni aziendali in corso nella regione. Tra le politiche studiate dal gruppo di lavoro figureranno incentivi tariffari, accesso ad appezzamenti di territorio e soluzioni per prevenire i disturbi alle catene di fornitura e la scarsità di risorse umane qualificate. Un’altra priorità dei potenziali investitori è la stabilità e la coerenza normativa e giuridica: per tale motivo, il governo ha sollecitato il gruppo di lavoro ad estendere la propria attività alle proposte di revisione del quadro legale. (Fim)