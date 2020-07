Corea del Nord: Kim Jong-un adirato per ritardi nei lavori del nuovo ospedale di Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ripreso duramente i funzionari incaricati del progetto per la costruzione del nuovo Ospedale generale di Pyongyang, ed ha chiesto al rimozione dei responsabili dei ritardi. Lo riferiscono oggi, 20 luglio, i media ufficiali di quel paese. La struttura ospedaliera è in fase di realizzazione sulla sponda del fiume Taedong opposta alla collina di Mansu, da dove statue giganti del fondatore della Corea del Nord, Kim Il-sung, e del figlio Kim Jong-il – il padre dell’attuale leader nordcoreano – dominano la capitale Pyongyang. Il completamento dei lavori è previsto per il 10 ottobre prossimo, in concomitanza con il 75mo anniversario della fondazione del Partito del lavoro nordcoreano. (segue) (Git)