Corea del Nord: Kim Jong-un adirato per ritardi nei lavori del nuovo ospedale di Pyongyang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim ha definito il progetto un “compito cruciale” per il programma di sanità pubblica nazione in occasione di una cerimonia tenuta lo scorso marzo. Nei giorni scorsi, però, Kim ha effettuato una ispezione sul sito, riscontrando “seri problemi” nell’avanzamento dei lavori, secondo l’agenzia di stampa “Korean Central News Agency” (“Kcna”). La commissione incaricata del progetto avrebbe amministrato i fondi “in maniera sconsiderata, senza definire un bilancio adeguato per la costruzione”. Secondo indiscrezioni citate dalla stampa sudcoreana, i lavori sarebbero ostacolati dalla difficoltà della Corea del Nord di reperire i materiali necessari, anche a causa dell’ulteriore irrigidimento delle frontiere nazionali legato alla pandemia di coronavirus. (Git)