Indonesia: coronavirus, contagi e decessi in aumento dopo la riapertura

- I contagi e i decessi causati dalla pandemia di coronavirus in Indonesia, e in particolare in focolai come l’area metropolitana di Giacarta, sono in aumento a un mese dall’avvio del processo di graduale riapertura e riavvio dell’economia decretato dal governo. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria l’Indonesia ha registrato 86.521 contagi e 4.143 decessi, e il bilancio è raddoppiato nell’arco dell’ultimo mese. Il governo ha progressivamente revocato le restrizioni sociali su larga scala durante la prima settimana di giugno; il 18 giugno scorso, il bilancio complessivo della crisi curato dal ministero della Salute era di 41.431 contagi e 2.267 decessi; proprio in quell’occasione l’Indonesia ha superato Singapore come primo paese del Sud-est asiatico per maggior numero di casi di contagio confermati. L’epidemiologo Riris Andono Ahmad, esperto della Gadjah Mada University, ha avvertito che in assenza di misure di intervento immediate, l’Indonesia rischia di raddoppiare il numero dei contagiati in meno di un mese, e di diventare così uno dei paesi mondiali maggiormente colpiti dalla crisi. (Fim)