Hong Kong: coronavirus, governo inasprisce misure di controllo dopo picco contagi

- Hong Kong ha annunciato nuove misure antiepidemiche, incluso l'uso obbligatorio della mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi, dopo che la regione speciale ha registrato oltre 100 casi di contagi giornalieri, per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Covid-19. "Non c'è alcun segno che la diffusione del coronavirus sia sotto controllo", ha dichiarato il capo esecutivo di Hong Kong Carrie Lam durante una conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio, 19 luglio. In un altro briefing con la stampa, Chuang Shuk-kwan, capo del settore malattie infettive del Centro per la protezione della salute (Chp), ha dichiarato che il numero d contagi a Hong Kong è salito a 1.885. Lam ha affermato che il Consiglio Direttivo si riunirà in una riunione speciale per rivedere un regolamento anti-epidemia per rendere obbligatorio le mascherine facciali in tutti i luoghi pubblici al coperto, una misura in più rispetto all'attuale requisito di indossare maschere sui trasporti pubblici. "Le chiusure di 12 tipi di luoghi di intrattenimento e le restrizioni sui ristoranti, che scadranno domani 21 luglio, saranno prorogate di altri sette giorni", ha detto Lam. Il capo esecutivo ha anche detto che i funzionari pubblici che non forniscono servizi di emergenza ed essenziali inizieranno a lavorare da casa per una settimana a partire da oggi. (segue) (Cip)