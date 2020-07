Hong Kong: coronavirus, governo inasprisce misure di controllo dopo picco contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lam ha consigliato alle scuole di evitare assembramenti di studenti e di adottare approcci sicuri per informare gli studenti sui punteggi degli esami. Ci sono stati 519 casi confermati nelle ultime due settimane, dato aggiornato alle 16 ora locale di sabato, con 411 infezioni locali, ha osservato Lam. L'Autorità ospedaliera di Hong Kong ha dichiarato che 463 pazienti Covid-19 erano in ospedale, di cui 19 in condizioni critiche. Mentre le crescenti infezioni hanno messo a dura prova le fonti mediche tra cui i letti degli ospedali e le strutture di quarantena, Lam ha affermato che il governo rinnoverà una struttura per le vacanze e una sede espositiva vicino all'aeroporto internazionale di Hong Kong per offrire più unità per pazienti asintomatici e stabili. Hong Kong costruirà anche altre duemila unità di quarantena nell'area di Penny's Bay con l'obiettivo di completare la costruzione entro la fine dell'anno. Le nuove unità serviranno come strutture di quarantena a lungo termine in preparazione della possibile prossima ondata della pandemia. Chow Pak-chin, medico e anche presidente del think tank Wisdom Hong Kong, ha affermato che le attività organizzate dalla fazione filo-democratica non possono essere escluse come la ragione principale del nuovo focolaio in città. (Cip)