- A Torino oggi, lunedì 20 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4031m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone garantisce una bella giornata estiva, con cieli sereni o poco nuvolosi su Piemonte e Valle d'Aosta. Consueti annuvolamenti cumuliformi pomeridiani lungo i rilievi alpini. Caldo più afoso, con temperature prossime ai 32-33°C nei valori massimi in Valpadana. In Liguria maggior nuvolosità per correnti prevalentemente meridionali, ma non mancheranno spazi soleggiati. Sulla riviera temperature diurne sui 26-27°C. Mare poco mosso. (Rpi)