Business news: Messico, taglio spese emergenza sanitaria, cancellate gare per 4 centrali elettriche

- Le autorità messicane hanno cancellato le gare indette per la costruzione e l'ampliamento di quattro centrali elettriche destinate a diversificare e aumentare l'offerta di energia nel paese. Una decisione presa in omaggio alla scelta del governo di non contrarre nuovo debito e ottimizzare le risorse esistenti, nel pieno della crisi economica causata dal contagio del nuovo coronavirus. La Comision federal de electricidad (Cfe) - l'impresa pubblica incaricata di controllare, trasmettere e commercializzare l'energia nel paese - ha fatto sapere in una nota che "non esistono le condizioni necessarie per portare avanti il Concorso aperto". I progetti chiusi, che sarebbero stati i primi dell'attuale amministrazione del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, sono le centrali a gas e vapre di Salamanca e San Luis Potosì, la centrale di combustione interna Baja California VI e la terza fase della centrale geotermica di Humeros. Un "pacchetto" che secondo i media locali avrebbe garantito investimenti fino a 1,8 miliardi di dollarie un incremento dell'offerta complessiva dell'energia tra i 1.240 e i 1.800 megawatt. (Res)