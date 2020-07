Giappone-Cina: sondaggio Nikkei, 62 per cento giapponesi contrario a visita presidente Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 62 per cento dei cittadini giapponesi consultati nell’ambito di un nuovo sondaggio settimanale di “Nikkei” e Tv Tokyo ritiene che la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping, rinviata lo scorso aprile a causa della pandemia di coronavirus, dovrebbe essere annullata, alla luce delle violazioni dei diritti e delle libertà civili ad Hong Kong. Lo riferisce lo stesso quotidiano “Nikkei”, precisando che il sondaggio, effettuato lo scorso fine settimana, ha coinvolto in tutto 1.046 cittadini giapponesi adulti. L’opposizione alla visita del presidente cinese appare ancor più forte tra i giapponesi che si identificano come sostenitori del Partito costituzionale democratico, principale forza di opposizione parlamentare del Giappone. Contro la visita di Xi si è espressa persino la maggior parte degli elettori del partito Komeito, partner della coalizione conservatrice di governo noto per le proprie posizioni di apertura alla Cina. L’opposizione alla visita è bipartisan e accomuna tutte le fasce demografiche dell’elettorato giapponese, ma è particolarmente marcata tra i cittadini di età superiore a 60 anni. Dal sondaggio emerge anche che il 62 per cento dei cittadini è tendenzialmente contrario alla proclamazione di un nuovo stato di emergenza nazionale contro il coronavirus. Il sondaggio attribuisce infine al governo del primo ministro Shinzo Abe un lieve aumento dei consensi, precipitati nei mesi scorsi: il tasso di approvazione è ora del 43 per cento, mentre la sfiducia nell’esecutivo è calata al 50 per cento. (segue) (Git)